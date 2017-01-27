EKRE: в мультикультурных государствах у коренных народов незавидная судьба

«Совет партии считает, что наилучшей гарантией процветания эстонского народа является следование принципу национального государства, прописанному в Конституции, в каждом вопросе, касающемся государственной жизни, - отмечается в заявлении. - Государство сможет защищать и продвигать интересы коренного народа только тогда, когда гражданство в значительной мере будет подкреплено национальностью. Мы не поддерживаем мультикультурное государство, поскольку применение этого принципа в других странах мира привело к крайне негативным последствиям для коренных народов. Мы не поддерживаем модель гражданского государства, отрицающую центральную роль национальности и культурной идентичности в качестве основы для единства и солидарности общества».

Совет EKRE подчеркнул, что Эстония является единственным в мире государством, в котором у эстонцев как у коренного народа есть преимущественное право и обязанность создавать условия для стабильного развития своего народа, языка и культуры, для национальной безопасности. Как отмечает EKRE, суверенитет означает беспрекословное выполнение, сохранение и защиту ценностей и задач, обозначенных в Конституции Эстонии.

Совет партии напомнил о достигнутом в период восстановления независимости «болезненно молчаливом соглашении», согласно которому лица, приехавшие в Эстонию в период советской оккупации, не должны были уехать отсюда, но для получения эстонского гражданства должны были пройти процесс натурализации: выучить язык, сдать экзамен на получение гражданства, выполнить требование ценза оседлости. За последние 25 лет около 150 000 человек, не являвшихся гражданами по рождению, этот процесс прошли. Они выбрали Эстонию своей родиной. Кроме того, различные составы правительства Эстонии максимально упростили процесс получения гражданства для тех, кто родился в Эстонии, но у кого оба родителя не являются гражданами Эстонии, напомнил совет EKRE.

“ Желание премьер-министра Юри Ратаса предоставить эстонское гражданство почти 80 000 людей, которые за 25 лет не пожелали предпринять усилия для того, чтобы пройти процесс натурализации, является попыткой разрушить один из самых хрупких общественных договоров в Эстонии, - отмечается в заявлении совета EKRE. - К сожалению, это намерение уже привело к росту напряженности на межнациональной почве. Это несправедливость по отношению к тем, кто со своей стороны предпринял усилия, чтобы получить гражданство Эстонии. Это разрежение доли эстонцев и их права принятия решений в нашем государстве. Это добровольно-принудительное превращение в эстонских граждан десятков тысяч людей, не являющихся лояльными Эстонскому конституционному строю, чья политическая культура и предпочтения совпадают с политической культурой восточного берега Чудского озера и кто за 25 лет не смирился с тем, что они больше не имеют предпочтительного положения в обществе, которым они наслаждались в советское время. Включение десятков тысяч таких людей в электорат в Эстонии необратимо и до неузнаваемости изменит политическую жизнь в Эстонии и итоги выборов. По всей видимости, премьер-министр понимает все это, однако он поставил партийные интересы выше интересов государства, народа и общества. Это не государственный подход».

Совет EKRE подчеркнул, что не согласится со смягчением условий предоставления гражданства и призвал все политические силы в стране не поддерживать предложения Центристской партии в этой сфере.