В Австралии задержали двух эстонцев по подозрению в мошенничестве

Пограничники во вторник задержали в аэропорту Мельбурна мужчин 37 и 38 лет после того, как они прибыли на самолете из Таиланда, Бангкока. Сообщается, что мужчины вызвали подозрение многочисленными электронными устройствами, в том числе пультами дистанционного управления, шпионскими камерами и электронными клавиатурами.

Мужчины признались, что устройства предназначены для совершения мошенничества, поскольку позволили бы сделать ставки до того, как конторы успевали бы обновить коэффициент.

Чиновники назначили мужчинам запрет на въезд в Австралию, пишет австралийский новостной портал 9News.