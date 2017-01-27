Галерея: останки солдата Красной армии отправили на родину

Передачу останков организовал военно-исторический клуб FrontLine, руководитель которого Андрей Лазурин сказал, что огромную помощь оказали Министерство обороны и Министерство иностранных дел Эстонии. Финансовые затраты покрыл российский предприниматель Грачья Погосян.

Из Кохтла-Ярве бойца доставят в Санкт-Петербург, откуда он отправится домой – в Казахстан. В среду торжественные мероприятия пройдут в Астане. Похоронен Николай Сорокин будет в городе Семей рядом с супругой Огородниковой Антониной Павловной, скончавшейся в 1969 году.

На следующей неделе Rus.Postimees подробно расскажет историю Николая Сорокина, участвовавшего в прорыве Блокады Ленинграда, и погибшего в 1944 году под поселком Сиргала в Ида-Вирумаа.