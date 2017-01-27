Фото: возле магазина Grossi произошел пожар

Cпасатели получили сообщение о пожаре после восьми часов вечера. Горела наружная стена помещения с аппаратом по приему тары в Тапа, на улице Яама, возле магазина Grossi.
Огонь был потушен, в пожаре никто не пострадал.
Спасатели вчера вечером получили сообщение о пожаре в Тапа, где загорелось помещение с аппаратом по приему тары, сообщает Virumaa Teataja.
Cпасатели получили сообщение о пожаре после восьми часов вечера. Горела наружная стена помещения с аппаратом по приему тары в Тапа, на улице Яама, возле магазина Grossi.
Огонь был потушен, в пожаре никто не пострадал.
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