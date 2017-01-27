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СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом

Rus.Postimees.ee
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Государственный визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, который должен состояться в 2017 году, может сорваться по причине его нежелания встречаться с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. Как пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве, в основе противоречий лежат различия во взглядах Трампа и Чарльза на проблему климатических изменений, сообщает ТАСС.

"Дональд Трамп вовлечен в чрезвычайный дипломатический скандал с принцем Уэльским по вопросу изменения климата, что угрожает нарушить его государственный визит в Соединенное Королевство, - сообщает издание. - Новый президент не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально различающихся взглядов на проблему мирового потепления".

По информации газеты, помощники Трампа предупредили, что для Чарльза, известного защитника окружающей среды, будет контрпродуктивно пытаться учить американского президента жизни, и что Трамп "может взорваться, если на него давить". The Sunday Times пишет, что в администрации США хотят, чтобы во время визита в Великобританию Трамп встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями (принцами Уильямом и Гарри). "Он не смирится, если кто бы то ни было будет читать ему лекции, даже член королевской семьи, - приводит газета мнение близкого к Трампу источника. - Честно говоря, они должны дважды подумать, прежде чем поместить его и принца Чарльза в одну комнату".

В Лондоне же указывают на то, что формат государственного визита обязательно подразумевает, что наследник престола принимает участие в мероприятиях, и что иначе речь будет идти о серьезном нарушении протокола. При этом источники, близкие к принцу, подтвердили, что он намерен затронуть тему экологии в беседе с Трампом, который ранее пообещал отменить подписанное США в апреле 2016 года Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата. "Было бы странно, если бы принц не поднял вопрос климатических изменений. Но он, вероятнее всего, предложит обсудить эту очевидную, но игнорируемую проблему в конце встречи, а не сделает ее основной темой переговоров", - заявил изданию источник в королевской семье.

"Высокопоставленные официальные лица теперь полагают, что Чарльз - один из основных факторов риска для визита, - пишет газета. - Команда Трампа также обеспокоена тем, что он столкнется с волной протестов, во время которых тысячи людей выйдут на улицы, чтобы выступить против него".

27 января во время визита в США британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Трамп посетит Великобританию с государственным визитом в 2017 году по приглашению королевы Елизаветы II. "Мне приятно, что он принял это приглашение", - сказала Мэй. По данным СМИ, кроме июня, в качестве времени для визита рассматривается октябрь.

Взгляды Трампа и Чарльза на глобальное потепление

Принц Чарльз уже более 40 лет известен как активный защитник окружающей среды. В январе поступила в продажу его книга, написанная в соавторстве с видными учеными Великобритании и посвященная изменениям климата . The Sunday Times также отмечает, что на Парижской конференции по климату в декабре 2015 года принц Чарльз произнес пламенную речь в защиту природы.

Трамп же имеет славу ярого критика теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции.

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