На этот раз в видео рассказывается о жизни молодых людей в Доминиканской Республике. В маленьком государстве в Карибском море молодых людей ждет как культурный шок, так и прекрасный пляжный отдых.

«Местные суетятся вокруг нас и смотрят как на большие двигающиеся денежные мешки, правила дорожного движения вовсе отсутствуют и все кажется очень большим», - рассказывает о жизни в Доминикане Сярглеп.

Также Сярглеп говорит, что у него осталось впечатление, что оружие для местных абсолютно доступно и белым людям лучше не выходить одним по вечерам на улицу.

За приключениями молодых людей можно следить на их странице.

Смотрите в видео, как пара из Эстонии отдыхала в солнечной и теплой Доминикане!