Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS главный штаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов, полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО с 29 марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии , Латвии и Литвы .

ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве с 5 января дислоцирован авиаотряд Королевских ВВС Нидерландов, использующий истребители F-16.