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Сыновья принцессы Дианы решили поставить ей памятник в Лондоне

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Британские принцы Уильям и Гарри решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, заказав ее статую в полный рост, пишет "Би-би-си".

Скульптуру предполагается поставить на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская провела немало времени.

Сейчас архитектурный комплекс стал официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт.

"Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", - говорится в заявлении сыновей Дианы.

На данный момент скульптор еще не выбран, однако представитель королевской семьи заверил общественность, что работа над статуей начнется в ближайшее время.

Резчика выберет комитет из шести человек, одна из которых - сестра покойной Сара Маккоркуодейл.

Известно также, что королева Елизавета II поддерживает желание своих внуков почтить память Дианы.

Минувшим летом Гарри выразил сожаление, что в течение многих лет не рассказывал, какое влияние на него оказала внезапная смерть матери. Ему было 12 лет, а Уильяму - 15, когда Диана погибла в автокатастрофе.

Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза в 1981 году, однако их брак отличался крайней нестабильностью, и в 1996 году супруги окончательно разошлись.

Диана погибла в возрасте 36 лет, когда ехала вместе со своим другом Доди аль-Файедом из парижского отеля Ritz. "Мерседес", в котором находилась пара, на огромной скорости врезался в опору моста.

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