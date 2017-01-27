"Пострадавшая и ее ребенок были доставлены в больницу вертолетом, где им была оказана срочная хирургическая помощь. Ночью женщина скончалась, ее дочь остается в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Накануне около 12:00 мск (11 часов в Эстонии) жительница Москвы 1974 года рождения после разговора по мобильному телефону упала со своей малолетней дочерью под подходящий поезд. Как сообщали в пресс-службе метро, несмотря на применение экстренного торможения состав наехал на людей. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, а ее дочь - многочисленные ушибы и травмы. Потерпевших из-под вагона достали сотрудники полиции, которые дежурили на станции.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Попытка убийства".

По мнению правоохранителей, женщина, желая причинить смерть девятилетней дочери, схватила ее за плечи и прыгнула под приближающийся поезд, пишет Rus.Tvnet.

Представители московской подземки также считают, что женщина намеренно прыгнула под поезд на станции «Молодежная». «Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком, прямо перед прибывающим поездом, намеренно спрыгнула на путь», – заявили в пресс-службе метро.