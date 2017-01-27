Белые пятна на зубах: почему они возникают и как этого избежать

Белые пятна на зубах - нередко встречающийся дефект, который называется флюорозом зубов, пишет Postimees со ссылкой на Business Insider. Он формируется уже в детстве и может перейти во взрослую жизнь.

Белые пятна появляются на зубах, если потреблять в детстве слишком много фтора. До восьми лет постоянные зубы все еще растут в деснах, а поступление фтора может помешать и нарушить развитие зубной эмали. В итоге некоторые области зуба становятся мягкими и там появляются белые или коричневые пятна. В худших случаях пятна могут стать дырками в зубах.

Фтор необходим для избежания кариеса, но в случае с детьми следует следить за количеством.

Рекомендованное количество для детей до восьми лет: