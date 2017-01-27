Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар по состоянию здоровья может избежать судебного разбирательства в Харьюском уездном суде и, видимо, вопрос о состоянии здоровья Сависаара (66 лет) будет поднят на повестке дня по время предварительного слушания, пишет ERR. Поскольку данные о состоянии здоровья — это деликатный и личный вопрос, суд обсуждает его за закрытыми дверями и не оповещает об этом общественность.

В Эстонии уголовное производство можно прекратить на основании параграфов 200 и 199 статьи 1 пункта 6 Уголовно-процессуального кодекса, если подозреваемый или обвиняемый непоправимо болен, поэтому не может участвовать в производстве и отбывать наказание. Неизлечимая болезнь в 2011 году добавляется в список обстоятельств, которые позволяют избежать уголовного производства.

Что входит в понятие «неизлечимая болезнь», закон не уточняет: нет ни диагнозов, ни списка преступлений, закрытие которых возможно. «Это означает, что такое возможно в любом производстве», - говорит пресс-секретарь Министерства юстиции Мариа-Элиза Туулик.

Хотя окончательное решение принимается в суде и прокуратуре, по словам Туулику, для этого нужна, безусловно, экспертиза. «К сожалению, у нас нет точной статистики, но можем сказать, что речь идет об исключительных основаниях для завершения дела», - говорит Туулик.

«Конечно, это исключение», - заверил также профессор криминологии Тартуского университета Юри Саар и привел в пример суд над экс-лидером преступного мира Ассаром Паулусом, когда в зал суда была даже принесена кровать для одного из обвиняемых, поскольку его состояние здоровья не позволяло долгое время сидеть в инвалидном кресле. Тем не менее, из-за состояния здоровья подсудимого судебный процесс не был отменен.

Для обвиняемого в зал суда была принесена кровать. /Фото: Яанус Ленсмент

Профессор криминологии Тартуского университета Яан Гинтер говорит, что по закону заболевание должно быть таким, чтобы не предвиделось улучшения состояния здоровья и обвиняемый из-за него не смог бы участвовать в уголовном производстве и понести наказание.

По закону человек может избежать отбывания наказания по состоянию здоровья, если его болезнь неизлечима. Профессор криминологии Тартуского университета Юри Сааре приводит пример: у обвиняемого диагностируют рак и по прогнозам ему осталось жить пару месяцев, тогда, исходя из гуманных соображений, дело в его отношении прекращается.

Может ли обвиняемый участвовать в производстве и нести наказание решается в каждом отдельном случае. Это означает, что нет единого критерия, по которому можно судить, в каких случаях человек по состоянию здоровья освобождается, а в каких случаях нет.