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Избежать суда по медицинским показаниям: уголовное производство в отношении Сависаара будет закрыто?1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На позапрошлой неделе в СМИ стала распространятся информация, что обвиняемый во взятках и других коррупционных преступлениях Эдгар Сависаар может избежать суда из-за состояния здоровья, пишет Postimees. Эксперты сказали, что подобные случаи, когда уголовное производство прекращается из-за состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого, являются исключением. 

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар по состоянию здоровья может избежать судебного разбирательства в Харьюском уездном суде и, видимо, вопрос о состоянии здоровья Сависаара (66 лет) будет поднят на повестке дня по время предварительного слушания, пишет ERR. Поскольку данные о состоянии здоровья — это деликатный и личный вопрос, суд обсуждает его за закрытыми дверями и не оповещает об этом общественность.

В Эстонии уголовное производство можно прекратить на основании параграфов 200 и 199 статьи 1 пункта 6 Уголовно-процессуального кодекса, если подозреваемый или обвиняемый непоправимо болен, поэтому не может участвовать в производстве и отбывать наказание. Неизлечимая болезнь в 2011 году добавляется в список обстоятельств, которые позволяют избежать уголовного производства.

Что входит в понятие «неизлечимая болезнь», закон не уточняет: нет ни диагнозов, ни списка преступлений, закрытие которых возможно. «Это означает, что такое возможно в любом производстве», - говорит пресс-секретарь Министерства юстиции Мариа-Элиза Туулик.

Хотя окончательное решение принимается в суде и прокуратуре, по словам Туулику, для этого нужна, безусловно, экспертиза. «К сожалению, у нас нет точной статистики, но можем сказать, что речь идет об исключительных основаниях для завершения дела», - говорит Туулик. 

«Конечно, это исключение», - заверил также профессор криминологии Тартуского университета Юри Саар и привел в пример суд над экс-лидером преступного мира Ассаром Паулусом, когда в зал суда была даже принесена кровать для одного из обвиняемых, поскольку его состояние здоровья не позволяло долгое время сидеть в инвалидном кресле. Тем не менее, из-за состояния здоровья подсудимого судебный процесс не был отменен. 

Для обвиняемого в зал суда была принесена кровать. /Фото: Яанус Ленсмент

Профессор криминологии Тартуского университета Яан Гинтер говорит, что по закону заболевание должно быть таким, чтобы не предвиделось улучшения состояния здоровья и обвиняемый из-за него не смог бы участвовать в уголовном производстве и понести наказание.

По закону человек может избежать отбывания наказания по состоянию здоровья, если его болезнь неизлечима. Профессор криминологии Тартуского университета Юри Сааре приводит пример: у обвиняемого диагностируют рак и по прогнозам ему осталось жить пару месяцев, тогда, исходя из гуманных соображений, дело в его отношении прекращается. 

Может ли обвиняемый участвовать в производстве и нести наказание решается в каждом отдельном случае. Это означает, что нет единого критерия, по которому можно судить, в каких случаях человек по состоянию здоровья освобождается, а в каких случаях нет. 

Уголовно-процессуальный кодекс

  • § 199. Обстоятельства, исключающие уголовное производство 

    (1) Уголовное производство не возбуждается, если:

    1) отсутствует основание для уголовного производства;

    2) истек срок давности в отношении преступления;

    3) акт амнистии исключает применение наказания;

    4) подозреваемый или обвиняемый умер, либо подозреваемый или обвиняемый, являющийся юридическим лицом, был ликвидирован;

    5) по тому же обвинению в отношении лица вступило в законную силу решение суда или постановление о прекращении уголовного производства на основании статьи 200 настоящего Кодекса.

    6) если подозреваемый или обвиняемый неизлечимо болен и вследствие этого неспособен ни участвовать в уголовном производстве, ни отбывать наказание.

    7) если речь идет о преступлении, предусмотренном статьями 414, 415, 418 и 418¹ Пенитенциарного кодекса, и лицо добровольно выдаст огнестрельное оружие, взрывное устройство или его существенную часть, боеприпасы или взрывчатое вещество, находящиеся в его незаконном владении.

    8) при тех же обстоятельствах уголовное производство осуществляется в другом государстве или уголовное производство объединено с передачей его в другое государство по основаниям, предусмотренным статьями 436¹–436⁶ настоящего Кодекса. 

  • § 200. Прекращение уголовного производства при выявлении обстоятельства, исключающего уголовное производство

Если в досудебном производстве обнаруживается обстоятельство, указанное в статье 199 настоящего Кодекса, которое исключает уголовное производство, то производство прекращается на основании постановления следственного органа и с разрешения прокуратуры или по постановлению прокуратуры. 

  • § 200¹.  Прекращение уголовного производства вследствие неидентифицируемости лица, совершившего преступление

(1) Если в ходе досудебного производства не было установлено лицо, совершившее преступление, и собирание дополнительных доказательств невозможен, то производство прекращается на основании постановления следственного органа и с разрешения прокуратуры или по постановлению прокуратуры. Производство может быть также частично прекращено в отношении отдельного подозреваемого или преступления. 

  • § 202.  Прекращение уголовного производства в случае отсутствия общественного интереса к нему и при незначительности вины

(1) Если предметом уголовного производства является преступление второй степени, и при этом вина подозреваемого или обвиняемого в преступлении незначительна, и он возместил или приступил к возмещению ущерба, нанесенного преступлением, оплатил уголовно-процессуальные издержки либо принял на себя обязательство по оплате расходов, а также если к продолжению уголовного производства отсутствует общественный интерес, то прокуратура с согласия подозреваемого или обвиняемого может ходатайствовать о прекращении уголовного производства судом. 

  • § 203.   Прекращение уголовного производства вследствие нецелесообразности наказания

(1) Если предметом уголовного производства является преступление второй степени, то прокуратура с согласия подозреваемого или обвиняемого и потерпевшего может ходатайствовать о прекращении уголовного производства судом, если:

1) наказание, назначаемое за данное преступление, являлось бы ничтожным по сравнению с наказанием, которое назначено или предположительно будет назначено подозреваемому или обвиняемому за какое-либо иное преступление;

2) назначение наказания за данное преступление не ожидается в течение разумного срока, и если наказание, которое назначено или предположительно будет назначено подозреваемому или обвиняемому за другое преступление, достаточно для достижения целей наказания и удовлетворения общественного интереса к процессу.

  • § 203¹. Прекращение уголовного производства ввиду примирения сторон 
  • § 205.  Прекращение уголовного производства в связи с помощью, полученной от лица при выяснении обстоятельств предмета доказывания

(1) Государственная прокуратура может своим постановлением прекратить уголовное производство в отношении подозреваемого или обвиняемого с его согласия, если ли подозреваемый или обвиняемый оказал существенное содействие в выяснении обстоятельств предмета доказывания по преступлению, важному с точки зрения общественного интереса к процессу, если без такого содействия раскрытие этого преступления и собирание доказательств были бы исключены или существенно затруднены.

  • § 205².  Прекращение уголовного производства в связи с истечением разумного срока производства

Если в досудебном производстве обнаружится, что уголовное дело невозможно рассмотреть в течение разумного времени производства, то Государственная прокуратура с согласия подозреваемого, учитывая тяжесть преступления, сложность и объем уголовного дела, а также предшествующий ход уголовного производства и прочие обстоятельства, своим постановлением может прекратить уголовное производство.  

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По медицинским показаниям Сависаар может избежать судебного разбирательства

Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар может избежать судебного разбирательства в Харьюском уездном суде по медицинским показаниям.
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