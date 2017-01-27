По его словам, основная причина этого в том, что они не выполнили все необходимые условия для перехода на евро.

В направленном Европейской комиссии запросе Урмас Паэт поинтересовался, какие из стран ЕС, которые собирались присоединиться к еврозоне, но не сделали это, на сегодня близки к выполнению критериев. Паэт также спросил, каким образом ЕС вдохновляет эти страны на то, чтобы все же выполнить необходимые критерии.

Ответ Паэту прислал член Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который в своем письме сослался на соответствующий отчет 2016 года.

«В отчете отмечается, что ни одна из стран, в которой была проанализирована ситуация — Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция — не выполнила необходимые условия для перехода на евро», - написал Домбровский.

Он добавил, что следующий отчет по готовности стран ЕС перейти на евро предполагается составить в июне 2018 года.

Единую валюту евро используют 19 стран из 28 государств ЕС. Дания и Великобритания освобождены от участия в еврозоне, еще семь стран пока не выполнили нужные условия для этого.