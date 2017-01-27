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Николай Караев обозревает эстонские СМИ

Власть № 4: не расти, гражданства кучка!5

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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На этой неделе эстонские СМИ обсуждали, давать или нет эстонские паспорта негражданам, строить или нет Rail Baltica и бояться или нет Дональда Трампа, и о русских, понятно, не забывали.

Отрадно, что мнения о нулевом варианте уже разделились. Редакция Äripäev, например, новых граждан приветствовала бы – и считает, что заняться проблемой неграждан разумно во всех смыслах: «40-50 тысяч человек перестали бы чувствовать себя отверженными этой страной, а отверженность порождает враждебность, ненависть, нелояльность к государству». Вдобавок «это был бы красивый подарок к юбилею Эстонии».

Не надо нам таких граждан!

«Да, – продолжает газета, – мы знаем, что Центристская партия хочет сделать свою власть в Таллинне абсолютной. Да, мы знаем, что в результате в парламенте будет больше русских, высказывания которых, скажем, на тему толкования истории могут нам не понравиться. Но если альтернатива – продолжать выталкивать 40 тысяч человек из общественной жизни и закрывать на них глаза, пусть лучше будет так. В любом случае лучше, если мы будем знать, что они думают. Еще лучше, если мы поймем, почему всё именно так и не иначе». И второй аргумент, чисто демографический: «Нас в стране и так слишком мало, чтобы отторгать столь большую группу населения».

Газете Äripäev вторит директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас в Eesti Päevaleht LP: «Чтобы демократическое государство функционировало, у всех его постоянных жителей должно быть избирательное право. Только в этом случае они участвуют в процессе принятия решений, а гражданство делается маркером единого идентитета... Мониторинг интеграции показал, что есть патриоты Эстонии, которые не владеют эстонским... В Нарве серопаспортник Сергей открыто борется с нарвитянами, считающими, что Эстония как государство не заслуживает уважения. Сергею 50 лет, и он говорит, что языка ему уже не выучить». Каллас предлагает провозгласить «год забвения», в течение которого серые паспорта можно будет обменять на эстонские.

Увы, судя по прессе, такие взгляды среди эстонцев - все еще исключение. Рядом с Каллас раздачу гражданства серопаспортникам активно не поддерживает директор Института эстонского языка Урмас Сутроп. Он вообще считает, что ЕС оказал нам медвежью услугу, разрешив негражданам свободно передвигаться и работать в Европе. Вот еще! С другой стороны, продолжает Сутроп, «не надо нам таких граждан, которые не владеют эстонским». С третьей, если гражданство таким гражданам все-таки дать, «это повлияет на парламентские выборы». Да, в демократической стране никак нельзя, просто невозможно допустить, чтобы часть населения влияла на выборы!..

С четвертой, Сутроп, оказывается, сам баллотировался в таллиннском районе Ласнамяэ, где «только и говорят о том, что хотят выбрать Сависаара или Путина», и теперь рассуждает об «угрозе безопасности» в лице «силы, которая, оказавшись у власти, попросит, чтобы ее приняли в СНГ». В общем, старые песни о главном: что люди, какие люди?.. Главное – политика!

Всего через полвека здесь будет город-сад

Эта тема получает развитие в Postimees, взявшем интервью у одного из авторов Конституции Юри Адамса. Тот сообщает: «Чтобы получить гражданство ЭР, нужно доказать свою квалификацию: во-первых, должно быть знание языка, во-вторых – минимальные знания в области демократической политики. Те, у кого нет предварительной квалификации, неспособны быть полноценными избирателями». Ну, понятно, за исключением «тех людей, чьи предки обладали гражданством ЭР до Второй мировой войны». Видимо, у них минимальные знания в области демократической политики заложены матушкой-природой прямо вот в геном.

Однако дело обстоит еще более запутанно, ибо дальше Адамс прибавляет к генетическому и ценностному критериям еще и географический: «Мировоззрение большинства приехавших к нам с востока граждан очень существенно отличается от мировоззрения большинства населения Эстонии в том, что такое выборы», – и что если бы в 1992 году тогда еще синие паспорта получили все без исключения, «вероятно, больших реформ в Эстонии и не было бы».

Заявление Юри Ратаса касательно нулевого варианта гражданства Адамс полагает «совершенно нереалистическим в практической политике гражданства» и еще «вскрывающим старые раны». Что до безгражданства, оно, с точки зрения Адамса, не проблема: «Такие люди могут спокойно доживать свой век без эстонских паспортов. Время решит эту проблему, самое позднее через 50 лет ее не станет. С каждым годом таких людей существенно меньше, и это вполне естественный процесс. Попытки остановить этот процесс неразумны». Короче, это любовь до гроба. В буквальном смысле слова.

Журналист Maaleht Арго Идеон констатирует: «При нынешнем составе парламента нулевого гражданства не будет». В Рийгикогу центристы с этим планом – в меньшинстве, ведь сказал же глава IRL Маргус Цахкна, как отрезал: «Пока мы у власти, основы политики гражданства не изменятся». Депутат Март Нутть из той же партии говорит о «жесте в сторону русского избирателя, чтобы его не потерять».

Долгая битва с Яной Тоом

На Delfi журналист Вахур Кооритс осмысливает этот жест как свидетельство того, что «русские центристы сумели достичь почти всех поставленных целей»: «Раньше Центристскую партию обвиняли в том, что она говорит на эстонском и на русском языке разные вещи. Теперь это обвинение неверно. Теперь центристы говорят на обоих языках одно и то же, причем верх одержала позиция, о которой говорили на русском... Яна Тоом красиво переводит свои политические заявления на эстонский, ничуть их для эстонцев не приукрашивая. Она хочет завербовать и эстонцев, чтобы те разделяли ее мировоззрение».

Да, так и написано, «вярвата», «завербовать», будто Тоом – и правда нога Москвы. Слушайте, да это какой-то апокалипсис сегодня: русский политик говорит с эстонцами на эстонском и хочет их в чем-то убедить! Ах да, «взгляды Тоом в части внешней политики значительно совпадают с официальной позицией РФ». Ну а то, что взгляды других наших политиков значительно совпадают с официальными позициями Франции, США и даже Люксембурга, – равно порицаемо? Если серьезно, то выходит смешно: по Кооритсу получается, что у всех эстонцев-центристов вроде как одни и те же взгляды, эстонскоцентристские, и со взглядами Яны им не сойтись. А ну как сойтись? А ну как у них в партии процветает – в пределах центристской идеологии, – плюрализм?.. Да не может такого быть. Вот Кооритс и предрекает центристам долгую битву руководства партии и Яны Тоом.

Редакция Eesti Päevaleht тоже грустит о том, что эстонско-русское противостояние рискует стать основной темой местных выборов – и рассматривает слова Юри Ратаса о нулевом варианте именно в таком свете. «В Эстонии следует ясно понять, что делать с проблемой людей без гражданства, – пишет газета. – И сделать это надо вне контекста местных выборов. Можно ли гражданство выдавать авансом, который обрадует человека и приблизит его к Эстонии? Или мы в числе прочих новых граждан получим и тех, которым от Эстонии ни тепло ни холодно – и которые разъезжают на машинах с флагами РФ и георгиевскими ленточками? Мнения разнятся... Некоторые не ходатайствуют о гражданстве из принципа, считая, что гражданство должны давать без экзамена, и по-эстонски такие люди говорят прилично». Кстати, да, и таких ведь не так уж мало.

Сложно не согласиться с финальным выводом EPL: «Те, кто не поддерживает получение гражданства в упрощенном виде, должны предлагать лучшие методы преодоления раскола между общинами Эстонии». Понятно, что «пусть они все однажды вымрут» Юри Адамса – не совсем то. Точнее, совсем не то.

Минутка поэзии

Редакция Õhtuleht залезает внутрь проблемы еще глубже. Она констатирует: и на следующих выборах в парламент тема безгражданства основной не станет, потому что избиратель-де с ней определился. Очень интересное заявление; так можно вообще не устраивать никаких дебатов, сказав, что избиратель давно со всем определился.

Далее утверждается, что если вдруг преподнести паспорта на блюдечке тем, кто гражданства ЭР особо не жаждал, это будет «удар по тем, кто ради получения гражданства сдавал экзамены – или получил его за особые заслуги». И вновь любопытнейшая логика! А получение гражданства по происхождению, за гены, – это, стесняюсь спросить, не удар по тем, кто сдает экзамены? Может, вообще отменить эти паспорта, чем так мучаться?

Сопровождает это буйство логической мысли карикатура, на которой человек, похожий на Юри Ратаса, переодет Дедом Морозом и вытаскивает из зеленого мешка с надписью «Центристская партия» паспорта ЭР. Но не просто так, а на фоне эмблемы «Единой России». При этом персонаж карикатуры произносит следующие стихи, которые нельзя не процитировать в оригинале: «Ма эй оле минги троссь, / олен Юри Дедморозь! / Халль он хабе, / халль он пассь, / касва кодакондсусмассь!» Что переводится примерно так (простите, я не поэт):

Я вам вовсе не отброс,

Я же Юри, Дед Мороз!

Паспорт сер,

Как злая тучка, –

Ты расти, гражданства кучка!

Хочется повторить фразу из анекдота про мальчика, подружившегося с мертвым лосем: «Пойдем, Алеша, нам здесь не рады...»

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