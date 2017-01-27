Воскресенье, 29. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Указ Трампа о мигрантах остается в силе, несмотря на решение суда

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Министерство национальной безопасности США заявило, что подчинится распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ президента Трампа, запрещающий им въезд в страну, остается в силе, пишет "Би-би-си".

Указ касается граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В субботу федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов из этих стран с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на соответствующее распоряжение президента Дональда Трампа, аргументируя это тем, что указ нарушает их законные права.

"Распоряжения президента Трампа остаются в силе - запрет на передвижение остается запретом, а американское правительство оставляет за собой право отзывать визы в любое время, если это потребуется по соображениям национальной безопасности или безопасности граждан", - говорится на вебсайте министерства.

"Правительственное распоряжение президента Трампа затрагивает лишь небольшую часть иностранных туристов и является первым шагом на пути восстановления контроля над американскими границами и национальной безопасностью", - указывается в заявлении.

В заявлении также говорится, что примерно 80 млн иностранных туристов ежегодно въезжает в Соединенные Штаты: "Вчера менее 1% из более 325 тысяч иностранных туристов, въезжающих ежедневно, были затронуты введением повышенных мер безопасности".

Старший советник Белого дома Стивен Миллер также заявил, что решение окружного суда Нью-Йорка "никоим образом не препятствует исполнению указа президента, который остается в силе полностью и целиком".

Авиакомпании, совершающие рейсы в США из аэропорта Каира, в воскресенье получили официальное уведомление из Вашингтона с просьбой не пускать пассажиров из упомянутых в указе семи мусульманских стран на борт направляющихся в Америку самолетов, несмотря на наличие у них иммиграционной визы. Об этом рассказал журналистам представитель авиакомпании EgyptAir Хоссам Хуссейн.

Он уточнил, что запрет не касается обладателей грин-карты (вида на жительство в США) и дипломатических паспортов.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Бейрута.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампрешениесудуказ
По теме
Меркель считает ошибочным решение властей США ограничить въезд мусульман

Меркель считает ошибочным решение властей США ограничить въезд мусульман 2

Канцлер Германии Ангела Меркель считает ошибкой решение властей США ограничить въезд в страну беженцев и граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.   Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа, пишет "Би-би-си".  Власти США: под миграционный запрет Трампа попадают владельцы грин-карт

Власти США: под миграционный запрет Трампа попадают владельцы грин-карт

Представитель министерства внутренней безопасности США заявил, что обладающие американской грин-картой граждане семи мусульманских стран, которым был запрещен въезд в США без наличия специальных документов, попадают под указ президента Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики, передает Reuters.
ЕЩЁ
limon.ee
Limon.ee
Коммерческий текст
студия Postimees
самое читаемое на krasotka.ee
Krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:06
Вот это школьницы! Таллиннские ученицы выглядят не хуже голливудских моделей, их мускулистые одноклассники тоже не отстают! (галерея)
17:58
Daily Telegraph: cмерть топ-менеджера «Роснефти» в Москве может быть связана с досье на Трампа
17:57
Рейтинг профессий, провоцирующих ожирение: я и подумать не мог, что список именно такой!
17:43
Смотри: когда ты — президент Эстонии, и участвуешь в конькобежном марафоне на 30 километров! (1)
17:43
Новый закон может ограничить продажу спиртного и в барах
17:22
Федерер победил Надаля в финальном матче Australian Open
17:17
Галерея: финны отметили выбор артиста для «Евровидения-2017» на жаркой вечеринке в гей-клубе DTM
17:01
СМИ: история с задержанием в Эстонии гражданина Норвегии остается неясной
16:54
Картина дня: подробности разговора Трампа и Путина, задержание двух эстонцев в Австралии и весенняя погода в Эстонии
16:51
Мо Фара: В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем
16:46
Больная актриса Лидия Федосеева-Шукшина брошена родными (1)
16:43
Среди заядлых рыбаков разыграли автомобиль
16:35
Лобьякас: Кальюлайд следовало бы отказаться от части пособия в 12 000 евро (2)
16:18
Галерея: судно Megastar в воскресенье вышло на регулярную линию Таллинн-Хельсинки
16:16
Певица Рианна обвинила Дональда Трампа в разрушении Америки и назвала его аморальной свиньей
15:56
Режиссер Аки Каурисмяки рассказал, что не так в угнетающей беженцев Финляндии
15:48
The New York Times назвала разговор Путина и Трампа «началом новой эпохи»
15:45
Жена актера Владимира Епифанцева ушла от него из-за его постоянных истерик
15:31
Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача
15:27
Для задержания сбежавших из арестантского дома в Нарве был введен план «Перехват»
Все новости
LimonЦеликом
Галерея: финны отметили выбор артиста для «Евровидения-2017» на жаркой вечеринке в гей-клубе DTM

Галерея: финны отметили выбор артиста для «Евровидения-2017» на жаркой вечеринке в гей-клубе DTM

Смотри: когда ты — президент Эстонии, и участвуешь в конькобежном марафоне на 30 километров!

Смотри: когда ты — президент Эстонии, и участвуешь в конькобежном марафоне на 30 километров! (1)

Он снимал на Polaroid ежедневно в течение 18 лет, пока не умер. От последнего фото сердце трепещет...

Он снимал на Polaroid ежедневно в течение 18 лет, пока не умер. От последнего фото сердце трепещет...

18:06
Вот это школьницы! Таллиннские ученицы выглядят не хуже голливудских моделей, их мускулистые одноклассники тоже не отстают! (галерея)
17:57
Рейтинг профессий, провоцирующих ожирение: я и подумать не мог, что список именно такой!
16:46
Больная актриса Лидия Федосеева-Шукшина брошена родными (1)
16:16
Певица Рианна обвинила Дональда Трампа в разрушении Америки и назвала его аморальной свиньей
KrasotkaЦеликом
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!

Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему! (5)

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Почему мужчина убегает?

Почему мужчина убегает?

14:18
Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра
13:36
Фрукты и овощи защищают женщин от переломов шейки бедра
11:33
Диетический завтрак: тыква, запеченная с творогом и изюмом
28. янв
Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (4)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Новый закон может ограничить продажу спиртного и в барах

Новый закон может ограничить продажу спиртного и в барах

Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?

Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?

Государство советует отказаться от карточек паролей

Государство советует отказаться от карточек паролей

27. янв
Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?
Погода
В понедельник ветер стихнет, а осадки прекратятся

В понедельник ветер стихнет, а осадки прекратятся

Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале

Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
СМИ: история с задержанием в Эстонии гражданина Норвегии остается неясной

СМИ: история с задержанием в Эстонии гражданина Норвегии остается неясной

Для задержания сбежавших из арестантского дома в Нарве был введен план «Перехват»

Для задержания сбежавших из арестантского дома в Нарве был введен план «Перехват»

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу

Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу

Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

Культура
Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

Самые читаемые
Больная актриса Лидия Федосеева-Шукшина брошена родными(1)
Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале
Лобьякас: Кальюлайд следовало бы отказаться от части пособия в 12 000 евро(3)
Власть № 4: не расти, гражданства кучка!(5)
Николай Басков тяжело переживает смерть любимого многими певца
Топ комментариев
Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России(51)
От сердечного приступа умер первый глава ЛНР(39)
Керсти Кальюлайд вдобавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия(34)
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли(28)
Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону
Bалюта
USD
0,936 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees