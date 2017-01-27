Пресс-секретарь суда Кристина Отс сказала Postimees, что суд назначил освободить Светлану Воробей досрочно с испытательным сроком до 22 января 2019 года.

Отец семейства Виктор Воробей сейчас отбывает шестилетние наказание за оборот фентанила в крупных размерах.

36-летний сын Светланы и Виктора с осени прошлого года находится под стражей по подозрению в убийстве Таранкова. Судебный процесс над Юрием начнется в феврале.

Светлана Воробей, возглавлявшая преступную группировку, которая занималась производством и распространением амфетамина, неоднократно ходатайствовала о досрочном освобождении, но попытки были безуспешны. В последний раз об освобождении она ходатайствовала в 2015 году.

Воробей начала отбывать свой срок с 22 января 2009 года, когда была задержана Центральной криминальной полицией. Харьюский уездный суд приговорил Светлану Воробей к 13 годам тюрьмы, в итоге женщина признала свою вину в Криминальной коллегии госсуда и была приговорена к десяти годам тюрьмы.