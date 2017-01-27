Седьмого июля около семи часов вечера в деревне Поака Пульст зашел в жилой дом, где ударил находившегося в кровати мужчину кулаком в лицо. Затем он вытащил мужчину из постели, отвел его в кухню и толкнул. Мужчина упал, а встав, схватился за нож и стал размахивать им перед Пульстом, сообщает Järva Teataja.

Чтобы отразить нападение Пульст ударил мужчину кулаком в лицо, поскольку мужчина продолжил наступление, то Пульст стал пятиться и оказался во дворе, где еще несколько раз ударил кулаком мужчину. В итоге мужчина с ножом упал. Тогда Пульст ударил его еще два-три раза ногой в грудь и, схватив нож, два раза в область ягодиц.

В результате этого происшествия у жертвы были зафиксированы многочисленные травмы, которые были опасны для жизни. Однако мужчина выжил.

В суде Пульста обвиняли только в нападении. Суд признал Пульста виновным в нанесении тяжелых травм по неосторожности и назначил ему штраф в размере 3380 евро. Суд принял во внимание чистосердечное признание Пульста, а также тот факт, что он провел в тюрьме до вынесения решения суда месяц и 24 дня.

Ранее суд десять раз наказывал Лео Пульста в уголовном порядке. Он пять раз седел в тюрьме.