Для задержания сбежавших из арестантского дома в Нарве был введен план «Перехват»

Руководитель Нарвского отделения Департамента полиции и погранохраны Сергей Андреев сказал порталу Rus.Err, что сразу после побега преступников был введен план "Перехват" и были перекрыты выезды из Нарвы.

Как известно, сначала удалось схватить одного беглеца — он был обнаружен возле машины, на которой двое молодых людей передвигались по городу. Второму удалось вновь сбежать, но после он был замечен полицейскими возле торгового цента Fama.

Напомним, что вчера вечером в 18.20 из Нарвского арестного дома сбежали двое молодых мужчин – 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий. В 22.30 полиция сообщила, что поймала Дмитрия. Почти через час пришло сообщение о задержании и второго беглеца Артура.