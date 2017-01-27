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Для задержания сбежавших из арестантского дома в Нарве был введен план «Перехват»

Rus.Postimees.ee
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В Нарве для задержания двух сбежавших молодых людей из арестантского дома была проведена масштабная операция.

Руководитель Нарвского отделения Департамента полиции и погранохраны Сергей Андреев сказал порталу Rus.Err, что сразу после побега преступников был введен план "Перехват" и были перекрыты выезды из Нарвы.

Как известно, сначала удалось схватить одного беглеца — он был обнаружен возле машины, на которой двое молодых людей передвигались по городу. Второму удалось вновь сбежать, но после он был замечен полицейскими возле торгового цента Fama.

Напомним, что вчера вечером в 18.20 из Нарвского арестного дома сбежали двое молодых мужчин – 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий. В 22.30 полиция сообщила, что поймала Дмитрия. Почти через час пришло сообщение о задержании и второго беглеца Артура. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнарвапобегполиция
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Полиция поймала сбежавших из арестного дома молодых мужчин

Вчера вечером в 18.20 из Нарвского арестного дома сбежали двое молодых мужчин – 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий. В 22.30 полиция сообщила, что поймала Дмитрия. Почти через час пришло сообщение о задержании и второго беглеца Артура. 
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