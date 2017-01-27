Согласно Европейскому законодательству, проработавшая более 12 лет в Европейской счетной палате президент Эстонии Керсти Кальюлайд получает в дополнение к своей зарплате в 5200 евро еще и пособие в размере 12 000 евро.

«Предлагаемой государством зарплаты недостаточно для некоторых людей», - прокомментировал Лобьякас и добавил, по его мнению, должна была бы Кальюлайд отказаться от части пособия.

Лобьякас отметил, что с должностью президента возрастают обязанности и моральные требования. По его мнению, президент Эстонской Республики должна быть примером. Лобьякас задается вопросом, не должна ли Кальюлайд показать на личном примере, что не стоит тратить общественные деньги.

Лобьякас вспомнил и то, как президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от половины зарплаты, полагающейся ей как главе страны, в пользу государственной казны. По словам Лобьякаса, Кальюлайд следовало бы поступить точно также.