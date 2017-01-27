Мо Фара: В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем

"1 января нынешнего года Ее Величество королева удостоила меня рыцарского звания. 27 января президент Дональд Трамп, похоже, сделал меня изгоем", - говорится в заявлении спортсмена, сообщает Би-би-си.

"Я - британский гражданин, последние шесть лет проживший в Америке. Я работаю изо всех сил, вношу свой вклад в общество, плачу налоги и воспитываю четверых детей - в месте, которое они называют своим домом. Теперь мне и многим другим людям, оказавшимся в моем положении, говорят, что нам здесь могут быть не рады, - продолжает Мо Фара.

По его словам, его тепло встретили в Британии, куда он приехал в возрасте восьми лет. Ему была дана возможность добиться успеха и реализовать свои мечты.

"Я был горд представлять свою страну, выигрывать медали для британского народа и быть удостоенным самой высокой чести - рыцарского звания. Моя судьба - это пример того, что происходит, когда люди следуют политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции", - говорится в заявлении многократного олимпийского чемпиона.

Временный запрет, введенный Трампом, касается даже тех, у кого есть действующая американская виза.