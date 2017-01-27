Картина дня: подробности разговора Трампа и Путина, задержание двух эстонцев в Австралии и весенняя погода в Эстонии

В Австралии задержали двух эстонцев
Австралийские пограничники задержали двух эстонцев, которые подозреваются в планировании крупномасштабного мошенничества. Читать далее...
Пострадал пассажир автобуса
В Таллинне водитель автобуса начал движение с зажатым в дверях пассажиром. Читать далее...
Весна в феврале
Согласно прогноз погоды, весна в Эстонии наступит уже в феврале. Читать далее...
Пожар у Grossi
Спасатели получили сообщение о пожаре: загорелось помещение с аппаратом по приему тары. Читать далее...
Подробности разговора Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в субботу провели первый с момента вступления Трампа в должность главы государства телефонный разговор. Читать далее...
Женщина с ребенком прыгнула под поезд
По мнению правоохранителей, женщина, желая причинить смерть девятилетней дочери, схватила ее за плечи и прыгнула под приближающийся поезд. Читать далее...