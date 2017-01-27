СМИ: история с задержанием в Эстонии гражданина Норвегии остается неясной

Об этом пишет новостной портал норвежской газеты Adressa (Adresseavisen), по данным которого аресту мужчины из города Тронхейм предшествовал конфликт из-за права ухода за ребенком.

«Прокуратура Эстонии не раскрывает суть предъявленных мужчине обвинений, - пишет Adresseavisen, цитируя пресс-секретаря прокуратуры Урмаса Глазе: «Прокуратура не может предоставить более точную информацию о расследовании, поскольку это может нанести вред как мужчине, так и членам его семьи».

Пресс-секретарь полиции Эстонии также отказалась комментировать суть обвинений, предъявленных задержанному норвежцу. «Следствие находится еще в начальной стадии», - пояснила в электронном письме порталу Adresseavisen Хелен Ульдрих.

Норвежский МИД также по сути оставил вопросы газеты без ответа.

«МИДу известно, что гражданин Норвегии в Эстонии задержан. Посольство Норвегии в Таллинне в курсе обстоятельств и оказывает задержанному за рубежом гражданину Норвегии консульскую помощь в соответствии с действующими нормами и порядком», - ответила изданию пресс-секретарь МИД Норвегии Астрид Сель.

Адвокат задержанного Вениль Катарина Тийс сообщила, что не может комментировать что-либо, поскольку еще не общалась с задержанным.