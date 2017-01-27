Новый закон может ограничить продажу спиртного и в барах

«Местным самоуправлениям дается право ограничить продажу алкогольных напитков в предприятиях общественного питания», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это право было у местных самоуправлений до 14 июля 2008 года.

После 14 июля был введен общегосударственный запрет на продажу алкоголя в магазинах в период с 22.00 до 10.00. Лишились самоуправления права регулировать время продажи алкоголя и в увеселительных заведениях.

Если законопроект будет одобрен Рийгикогу, то с 2018 году у местных самоуправлений вновь появится право устанавливать ограничения на продажу спиртных напитков в барах.