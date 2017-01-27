СМИ сообщили о проблемах с расшифровкой российских данных о MH-17

Как сообщает австрийское издание Der Standard со ссылкой на пресс-службу голландской прокуратуры, следователи в Нидерландах не смогли воспользоваться переданной Россией информацией о крушении самолета, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбившегося в Донбассе, сообщает РБК.

Объясняется это тем, что данные, которые были получены еще в октябре прошлого года, зашифрованы не по международным стандартам.

«Необходимо больше информации, чтобы понять, что именно зафиксировали радары», - объяснил представитель голландской прокуратуры.