Совет Центристской партии: вопрос о негражданах следует поставить во главу угла

«До сего времени партии, руководившие правительством, пытались обойти эту проблему и в качестве временного решения была создана система серых паспортов, которая в результате превратилась в устойчивую проблему, раскалывающую общество в Эстонии. На существование системы серых паспортов и на необходимость ее изменения обращали внимание также многие социологи и международные организации. Сама по себе проблема серопаспортников не решится», - отмечается в обращении совета партии.

«К попыткам политических оппонентов представить данный подход к решению данной проблемы как предвыборную уловку, нельзя относится всерьез. Такой позиция Центристской партии по этой теме остается уже много лет. Противостояние решению проблемы неопределенного гражданства это в то же время противостояние большей интеграции всего эстонского общества. В решении этой проблемы — ключ к укреплению эстонской государственности, к обеспечению единства общества. Это крайне важный вопрос», - подчеркивает совет партии.

Совет Центристской партии выразил поддержку мнению лидера партии Юри Ратаса о необходимости сокращения числа людей без гражданства.

Как считает совет, людям, прожившим в Эстонии 25 лет, следует предоставить эстонское гражданство в упрощенном порядке.

«Люди, жившие в Эстонии до 20 августа 1991 года и на сегодняшний день прожившие в стране более четверти века, работавшие здесь, вырастившие здесь своих детей, это наши люди. Следует начать дискуссии по этой теме и наиболее острые проблемы обсудить в обществе. Решение вопроса о неопределенном гражданстве станет одним из основных вопросов выборов в Рийгикогу в 2019 году», - отметил совет партии.