Декларацию о доходах можно заполнить досрочно

В прошлом году впервые возможность досрочного заполнения декларации была предоставлена людям, заработавшим свой доход при помощи платформы Uber, сообщил департамент. В этом году то же смогут сделать люди, зарабатывающие доход при помощи Taxify, Autolevi, EstateGuru.

По словам ведущего специалиста отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, цель услуги досрочного заполнения – сделать декларирование доходов для частных людей как можно более удобным и простым.

«Использование услуги добровольно, по-прежнему люди могут предоставить информацию о своих доходах через e-maksuamet/e-toll. Этот процесс начнется с 15 февраля», - объяснил он.

Для использования услуги человек должен дать соответствующей платформе разрешение на отправку данных о доходах. Данные людей, пожелавших заполнить декларацию досрочно, будут отправлены в департамент к 1 февраля.

Кроме того, до начала периода подачи деклараций, департамент отправит прямое извещение людям, недвижимость которых в прошлом году предлагалась в краткосрочную аренду на портале Booking.com. Цель извещения – напомнить людям, что частное лицо должно декларировать полученный от аренды доход в декларации о доходах физического лица.

Декларирование доходов начнется 15 февраля, для обеспечения безопасности данных, Налогово-таможенный департамент советует входить в e-MTA при помощи ID-карты или mobiil-ID. Информацию о декларировании и помощь можно получить на домашней странице департамента, в бюро обслуживания или позвонив по инфо-номеру.