Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из рук вербовщика террористов

"Про город" сообщает, что нижегородскую 11-классницу вербовали в смертницы. Длилось это около полугода, и родители из благополучной семьи ничего не замечали, сообщает портал Newsru.com.

В августе прошлого года в социальной сети она познакомилась с симпатичным молодым человеком. "В течение недели он звонил мне с неизвестного номера, а потом уже попросил с ним встретиться. Он просил по ночам повторять непонятные слова. Все время говорил, что меня никто не любит, что я не нужна родителям и друзьям", - цитирует девушку "Комсомольская правда".

Виртуальный кавалер приглашал школьницу уехать в Дагестан, сулил ей, что там она сможет начать новую жизнь, окончить университет и выйти замуж. В январе после ссоры с родителями и школьными товарищами она решилась бежать. "В Махачкале я оказалась в два часа ночи 22 января. Там он "наехал" на меня и начал угрожать, что убьет меня, если я не буду делать так, как он говорит. Он сказал, что если я хоть раз ослушаюсь, то очень сильно пожалею об этом". После одной ночи в гостинице молодой человек перепрятал ее в доме своих знакомых.

Тем временем в Нижнем Новгороде развернулись активные поиски - родители среагировали почти сразу: "Мы вели ее поиски целыми днями. Ее не было дома три дня. Мы начали с милиции, потом пошли в ФСБ. Только так нам и удалось ее спасти".

"В конце января в Дагестане в ходе спецоперации ФСБ из плена вербовщика террористической организации была освобождена 16-летняя нижегородка", - сообщили в пресс-службе УФСБ. Школьницу нашли в одном из дагестанских аулов.

В спецслужбе в этой связи подчеркнули: "Вербовщики обладают навыками управления людьми путем психологического воздействия. Их главная цель - вовлечение человека в радикальные течения ислама и в последующем получение из этого выгоды. Женщин используют как смертниц, прислугу или секс-рабынь".