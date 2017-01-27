По его словам, около пяти утра позиции украинской армии под Авдеевкой подверглись мощному обстрелу из минометов и гранатометов, а через два часа сепаратисты пошли на штурм, который был отбит, сообщает Би-би-си.

Представитель сил сепаратистов сообщил агентству Франс пресс, что с их стороны погиб один человек и один военный был ранен.

Вооруженные формирования так называемой ДНР в попытках атак под Авдеевкой обвинили украинскую армию.

Там, в частности, утверждают, что украинские военные в воскресенье осуществляют артиллерийские обстрелы Донецка, в результате чего, по их словам, был ранен мирный житель.