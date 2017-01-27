Он также прокомментировал запрет на въезд в США мусульман, заявив, что семь обозначенных в черном списке стран были выделены еще администрацией Обамы, сообщает портал Newsru.com.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время президент США Дональд Трамп не принял решения относительно того, снимать ли санкции в отношении России. Однако он не исключает этой возможности в контексте сотрудничества по Сирии.

Спайсеру был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина. "Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией) в борьбе против ИГ, в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо", - цитирует представителя администрации ТАСС.

"Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг", - добавил пресс-секретарь Белого дома.