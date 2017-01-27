Мужчина вытащил около Горхолла из воды утопающего

Информация о храбром поступке появилась в социальной сети в Facebook в группе «Ищу совета (Эстония)». Согласно сообщению, увидев утопающего, не раздумывая, разделся и бросился в воду. «Еще бы несколько минут и человек бы умер», - говорится в сообщении.

Информацию о том, что данный инцидент действительно имел место порталу Rus.Postimees.ee подтвердили в Пяхьяском спасательном центре. По словам дежурного пресс-секретаря, в воде действительно находился человек, которого оттуда вытащил другой мужчина. К моменту прибытия спасателей пострадавший уже был передан сотрудникам скорой помощи.