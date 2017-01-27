"Сам факт этого разговора - это символический старт в деле улучшения отношений. Но этот старт должен быть проверен какой-то фактологией, реальным сотрудничеством. А реальное сотрудничество сейчас, при всем том противоречии между Трампом и Конгрессом США, в целом комплексе отношений с Россией может быть только на поле борьбы с группировкой "Исламское государство", - объяснил Владимир Юшкин, сообщает портал Rus.err.ee.

Звонок Трампа Путину был одним из нескольких запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами.