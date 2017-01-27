Жизнь в смирительной рубашке: невидимые фильтры лишают нас выбора

Мы живем в мире невидимых фильтров. Едва ли не каждый сайт в интернете использует алгоритм, анализирующий наши предпочтения и подбирающий нам информацию, покупки, музыку, книги, фильмы, друзей или даже спутника жизни. И мастерски помогающий найти то, что нам нужно.

Единственное условие - все это будет похоже на то, что нам уже нравилось раньше. И вот загвоздка. Из-за того, что этот сонм невероятно мощных алгоритмов призван реагировать на уже сложившиеся интересы, мы лишаемся шанса обнаружить что-то новое, незнакомое и не похожее на виденное нами прежде.

Это при том, что анализ новой информации - залог обучения и интеллектуального развития, в нем корень всех инноваций. Иными словами, благодаря современным цифровым технологиям мы всё реже выходим из зоны комфорта и все надежнее устраиваемся в своем уютном мирке.

Мы толпами устремляемся на Amazon, покупая то, что подскажут нам роботы. Читаем новости, подтверждающие нашу точку зрения. И даже доверяемся сайтам знакомств, целенаправленно подбирающим нам пару среди таких же, как мы.

Получается, мы живем в своеобразной смирительной рубашке, сотканной из алгоритмов, и не очень-то понимаем, какие нас ждут последствия.

Однако мы теряем интеллектуальный потенциал и, как результат, ставим под угрозу развитие общества.

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