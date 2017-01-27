"Наверное, это надо воспринимать с позитивной точки зрения. И я, как эстоноземелец, который на протяжении этого времени после восстановления независимости страны являюсь владельцем серого паспорта, я думаю, что этот срок - 25 лет - достаточно значительный, чтобы в общем-то и государство позволило этим людям, которые остались жить в Эстонии, определиться с гражданством", - сказал Александр Пуштов в передаче "Актуальная камера+" (ETV+), сообщает портал Rus.err.ee.

В прошлом году Александр Пуштов привел столичный "Инфонет" к победе в чемпионате страны и получил заслуженную награду - его признали лучшим футбольным тренером Эстонии. Но в кармане у специалиста по-прежнему серый паспорт неграджанина.