Тоом в передаче Соловьева: Европа переобувается на лету

К безоглядному оптимизму россиян после вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Тоом относится с некоторой осторожностью. По её словам, Трамп действительно даёт понять, что готов к выстраиванию новых отношений с Россией, однако он не столько политик, сколько бизнесмен, и очень успешный, что, помимо прочего, предполагает умение отказываться от проектов, «рентабельность» которых оказывается под вопросом. «А тем, кто пытается переводить Трампа с дипломатического языка, не стоит тратить время — Трамп на нем не изъясняется», — сказала Тоом.

Она признала, что первые шаги нового президента в Белом доме вызывают в Европе замешательство. Так, обсуждается порядок телефонных звонков: Меркель, Путин и лишь после него Олланд. «Вообще в Европе нынче в цене то, что получило название «remarkable political flexibility» (недюжинная политическая гибкость). Термин этот был на днях применен европейскими СМИ к главе фракции либералов ЕП, который за неделю переместился по шкале политических договоренностей от Пяти звёзд до Народной партии. Однако не стоит забывать, что посетившая с визитом США Тереза Мэй демонстрирует истинный мастер-класс политической гибкости, сказала Тоом. Она, в частности, напомнила, что Мэй участвовала в кампании Bremain и была убежденной противницей Брексита, однако теперь совершенно изменила свою риторику. «В русском языке это обозначается жаргонизмом «переобуваться на лету», и сегодня многие в Европе озираются в поисках шкафчиков с обувью», — сказала Тоом. «К сожалению, это факт — Европа многое проспала. И сирийский кризис, последствия которого разгребаем мы, решается без участия ЕС.

Политическая риторика Трампа также стала сюрпризом — мы, в частности, можем углядеть и признаки того, что ни в единой Европе, ни в существовании еврозоны он не очень-то заинтересован. Идут разговоры о том, что с Великобританией будет в течение девяноста дней заключено двустороннее торговое соглашение, между тем Великобритания все ещё член ЕС», — сказала Тоом. Однако она призвала участников дискуссии не сбрасывать со счетов ещё один немаловажный фактор: то, что общество и в США, и в Объединенном королевстве совершенно расколото. «В этих государствах не та форма правления, чтобы можно было принимать решения, стукнув кулаком по столу. Так что, делая прогнозы, следует иметь в виду возможные корректировки под давлением общественного мнения», — считает Тоом.