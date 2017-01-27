Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В сарае в Баварии найдены тела шестерых подростков

AP/BNS
AP/BNS
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Баварская полиция обнаружила тела шести тинейджеров в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн. Всем погибшим было от 18 до 19 лет.

Причина смерти еще не ясна, однако есть признаки того, что подростки в ходе вечеринки отравились неустановленным веществом, передает Би-би-си.

В полицию обратился отец двоих из погибших - юноши и девушки.

При обыске в сарае обнаружили дровяную печь, однако следователи не знают, имеет ли она отношение к смерти молодых людей.

«На данный момент ничто не указывает на насильственную смерть», - сообщает полицейское управление Армштайна.

По словам отца двоих тинейджеров, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье, однако наутро, когда они не вернулись домой, он начал поиски.

Следственные мероприятия продолжаются.

Фото: Hoefig/ALTERNATIVE CROP/HOEFIG/AFP

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