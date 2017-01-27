Беспечные водители Эстонии продолжают садиться за руль в алкогольном и наркотическом опьянении: но от полиции им не скрыться!

Несмотря на то, что даже после банки пива реакция человека замедляется и он не имеет права садиться за руль пьяным, так как может быть опасен для себя и окружающих, статистика показывает, что некоторые люди пренебрегают этим законом.

За прошлые сутки стражи порядка задержали на дорогах страны 15 водителей в состоянии алкогольного и двое в состоянии наркотического опьянения.

Rus.Postimees рекомендует: не садитесь пьяным за руль! Если выпили — возьмите такси или найдите трезвого водителя! Про наркотическое опьянение даже говорить не стоит.