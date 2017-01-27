Пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб

По первоначальным данным, автомобиль Peugeot ехал из Раквере в сторону Тудулинна. На 44-ом километре дороги Раквере-Раннапунгерья при повороте налево водитель потерял управление транспортным средством, которое стало скользить и вылетело с дороги.

В машине находилось четыре человека. Один из них, 34-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Еще одного человека (34) доставили в больницу, но полученные им травмы не являются опасными для жизни. 33-летний и 43-летний мужчины не пострадали в ДТП.

В настоящий момент выясняется, кто из них был за рулем. Точные обстоятельства произошедшего, скорость автомобиля и использование ремня безопасности будут установлены в ходе уголовного производства.