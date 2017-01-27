Новейшее судно Tallink, которое лишь вчера вышло на линию, должно было покинуть порт Таллинна сегодня в 7.30, но по техническим причинам задерживается.

«У судна проблемы с закрытием носовой аппарели, решением этой проблемы сейчас занимаются», - сказала Postimees пресс-секретарь Tallink Луулеа Ляэне. Она не смогла уточнить, чем обусловлен сбой в работе носовой аппарели.

«Пока я не могу сказать, повлияет ли техническая проблема на следующие рейсы Megastar. Пассажиры сейчас ждут, о задержке им сообщили на всех языках», - добавила Луулеа Ляэне.