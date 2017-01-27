Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

«Я ходил на каток и при аренде шкафчика у меня попросили ИД-карту в залог. Мне это показалось странным, ведь на каток ходят и иностранцы, которые, наверное, не в восторге от мысли отдать на хранение свой паспорт незнакомым людям. Слышал еще, что у одной женщины не было ИД-карты, поэтому у нее потребовали банковскую карточку. В случае отказа покататься на коньках не получится. Может ли каток или другой поставщик услуг требовать ИД-карту?» - спрашивает читатель портала Tarbija24.

Отвечает советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро:

Предприятий, которые на время оказания услуги просят на хранение удостоверяющий личность документ, к сожалению, довольно много. В основном такая практика ведется при использовании шкафчиков или при аренде каких-либо вещей, например, спортивного снаряжения.

Инспекция по защите данных не считает такое решение оправданным. Понятно, что при оказании услуги предприятие хочет убедиться, что арендованный предмет после использования будет возвращен вовремя, а также в целости и сохранности. Но здесь следует найти метод, который учитывал бы и интересы клиентов.

Удостоверяющий личность документ должен быть у всех людей, это предусмотрено законом. У предприятия нет права забирать документ и оставлять себе. Также предприятие не может с этим документом ничего делать, если действительно случится, что клиент нечаянно уйдет с катка с ключами от шкафа и забудет свои документы.

Если услуга не будет оказана, так как клиент в целях безопасности не хочет оставлять в залог свой документ, это не очень хорошо для двух сторон.

Советуем предприятию подумать по поводу альтернативных решений и взять на вооружение то, которое как для поставщика услуги, так и для клиента будет безопаснее и удобнее. Это должно быть решение, при котором личные данные обрабатываются минимально.

Например, если согласно требованию об аренде за потерю ключа от шкафа клиент должен возместить 10 евро, то разумно требовать с него в качестве залога эту же сумму. Если клиент вернет ключи, то получит свои деньги, а если забудет или потеряет их, то фирма оставит деньги себе.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвопрос читателяид-картакаток
По теме
Фото читателя: как я модный светильник на улице нашел

Фото читателя: как я модный светильник на улице нашел 2

Столетние вязы не стоит пускать на дрова. Из ценной древесины можно сделать что-то полезное и красивое. Вопрос читателя: можно ли уволиться и не отрабатывать месяц?

Вопрос читателя: можно ли уволиться и не отрабатывать месяц? 1

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратилась читательница, которая интересуется, при каких обстоятельствах работник может прекратить трудовые отношения с работодателем что называется со дня, не сообщая ему о своем намерении уволиться за месяц. 
Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары?

Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары? 4

В редакцию портала Rus.Postimees с вопросом обратился один из наших читателей. Вопрос читателя: почему в электричках нельзя платить банковской карточкой?

Вопрос читателя: почему в электричках нельзя платить банковской карточкой?

«Почему оплата банковской картой разрешена только в дизельных поездах, хотя речь идет о том же самом товарном знаке Elron. В чем отличие электричек? Почему оплата банковской картой в них невозможна?» - спрашивает читатель портала Tarbija24. Вопрос читателя: почему таллиннская Муниципальная полиция бездействует?

Вопрос читателя: почему таллиннская Муниципальная полиция бездействует?

На портал Rus.Postimees.ee обратился член правления таллиннского квартирного товарищества KÜ Läänemere 39.
LIMON.EE
Коммерческий текст
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
09:40
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лас-Вегас за 350 евро!
09:39
Актриса Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз (фото)
09:39
Заявления "нагадившей" Степановой удивляют вице-президента ВФЛА
09:30
Трамп обвинил Маккейна в желании развязать мировую войну
09:29
Первая ракетка Эстонии поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA
09:16
Из-за снегопада в Таллинне образовались пробки
09:13
Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?
09:11
Умерла личный секретарь Геббельса
08:42
Судно Megastar не может выйти из порта Таллинна по техническим причинам (1)
08:15
США могут обязать всех въезжающих иностранцев раскрывать историю просмотров сайтов и телефонные контакты (3)
08:05
Сегодня ветер стихнет, а осадки прекратятся
08:00
При новой налоговой системе потерять можно и зарабатывая 500 евро
07:57
Нарва потеряла более 1000 жителей за год (1)
07:56
Фотоновость: Ксению Собчак отлупил в бане известный режиссер
07:44
Человек, продающий ароматы для магазинов, рассказал, как запахи побуждают нас тратить больше
07:35
Дочь Александра Тихановича рассказала, что у ее отца было смертельное заболевание
07:31
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка
07:21
Читайте гороскоп на понедельник, 30 января, для всех знаков зодиака! Кому больше всех сегодня повезет?
07:15
Пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб (1)
07:00
Декларацию о доходах можно заполнить досрочно
Все новости
LimonЦеликом
Галерея: обеспеченные и гламурные эстонцы сбежались на концерт Тыниса Мяги за едой и автографами

Галерея: обеспеченные и гламурные эстонцы сбежались на концерт Тыниса Мяги за едой и автографами (1)

Певица Керли высказалась о «блюющем ежике» – рекламном шаблоне Эстонии

Певица Керли высказалась о «блюющем ежике» – рекламном шаблоне Эстонии

Читайте гороскоп на понедельник, 30 января, для всех знаков зодиака! Кому больше всех сегодня повезет?

Читайте гороскоп на понедельник, 30 января, для всех знаков зодиака! Кому больше всех сегодня повезет?

09:39
Актриса Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз (фото)
07:56
Фотоновость: Ксению Собчак отлупил в бане известный режиссер
07:35
Дочь Александра Тихановича рассказала, что у ее отца было смертельное заболевание
06:15
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем! (6)
KrasotkaЦеликом
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!

Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему! (5)

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Почему мужчина убегает?

Почему мужчина убегает?

07:31
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка
29. янв
Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра
29. янв
Фрукты и овощи защищают женщин от переломов шейки бедра
29. янв
Диетический завтрак: тыква, запеченная с творогом и изюмом
SportsЦеликом
Заявления

Заявления "нагадившей" Степановой удивляют вице-президента ВФЛА

Первая ракетка Эстонии поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA

Первая ракетка Эстонии поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA

Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве

Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве (6)

29. янв
Золото! Келли Сильдару стала двукратной победительницей Всемирных экстремальных игр (7)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

Человек, продающий ароматы для магазинов, рассказал, как запахи побуждают нас тратить больше

Человек, продающий ароматы для магазинов, рассказал, как запахи побуждают нас тратить больше

Новый закон может ограничить продажу спиртного и в барах

Новый закон может ограничить продажу спиртного и в барах (5)

28. янв
Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?
Погода
Из-за снегопада в Таллинне образовались пробки

Из-за снегопада в Таллинне образовались пробки

Сегодня ветер стихнет, а осадки прекратятся

Сегодня ветер стихнет, а осадки прекратятся

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб

Пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб (1)

Беспечные водители Эстонии продолжают садиться за руль в алкогольном и наркотическом опьянении: но от полиции им не скрыться!

Беспечные водители Эстонии продолжают садиться за руль в алкогольном и наркотическом опьянении: но от полиции им не скрыться!

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: на площади Вабадузе отметили наступление китайского Нового года

Галерея: на площади Вабадузе отметили наступление китайского Нового года

Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу

Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу

Культура
Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

Самые читаемые
Жуткая картина: в Таллинне машина скорой с пациентом врезалась в столб и перевернулась на бок(1)
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(5)
При новой налоговой системе потерять можно и зарабатывая 500 евро
Декларацию о доходах можно заполнить досрочно
Пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб(1)
Топ комментариев
Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России(51)
От сердечного приступа умер первый глава ЛНР(39)
Керсти Кальюлайд вдобавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия(34)
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли(28)
Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону
Bалюта
USD
0,936 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees