Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

Отвечает советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро:

Предприятий, которые на время оказания услуги просят на хранение удостоверяющий личность документ, к сожалению, довольно много. В основном такая практика ведется при использовании шкафчиков или при аренде каких-либо вещей, например, спортивного снаряжения.

Инспекция по защите данных не считает такое решение оправданным. Понятно, что при оказании услуги предприятие хочет убедиться, что арендованный предмет после использования будет возвращен вовремя, а также в целости и сохранности. Но здесь следует найти метод, который учитывал бы и интересы клиентов.

Удостоверяющий личность документ должен быть у всех людей, это предусмотрено законом. У предприятия нет права забирать документ и оставлять себе. Также предприятие не может с этим документом ничего делать, если действительно случится, что клиент нечаянно уйдет с катка с ключами от шкафа и забудет свои документы.

Если услуга не будет оказана, так как клиент в целях безопасности не хочет оставлять в залог свой документ, это не очень хорошо для двух сторон.

Советуем предприятию подумать по поводу альтернативных решений и взять на вооружение то, которое как для поставщика услуги, так и для клиента будет безопаснее и удобнее. Это должно быть решение, при котором личные данные обрабатываются минимально.

Например, если согласно требованию об аренде за потерю ключа от шкафа клиент должен возместить 10 евро, то разумно требовать с него в качестве залога эту же сумму. Если клиент вернет ключи, то получит свои деньги, а если забудет или потеряет их, то фирма оставит деньги себе.

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