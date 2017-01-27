Трамп обвинил Маккейна в желании развязать мировую войну

"Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно. Они, к сожалению, очень слабы в вопросе об иммиграции. Сенаторам стоит сосредоточиться на борьбе с ИГ, нелегальной иммиграцией и обеспечении безопасности границ, а не искать способы начать третью мировую войну", - написал Трамп в Twitter.
Указ Трампа, который вызвал волну критики в Соединенных Штатах, приостанавливает программу приема беженцев на 120 дней и на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда. Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тысяч. Маккейн и Грэм указывали, что указ приведет к активизации рекрутинга в террористы, а не к усилению безопасности США. Такой же точки зрения придерживается, к примеру, Иран.
По информации издания The Hill, Трамп также налагает 90-дневный запрет на въезд на территорию США лиц из "государств, которые вызывают озабоченность" в контексте угрозы терроризма. В указе не прописываются конкретные государства, выходцы из которых попадут под запрет, но министерство внутренней безопасности сообщило, что речь идет об Иране, Судане, Сирии, Ливии, Сомали, Йемене и Ираке - государствам с мусульманским большинством населения.
Ранее Трамп заявил об ужесточении правил приема для беженцев из мусульманских стран. Он уточнил, что христианам из Сирии будет проще получить убежище, чем мусульманам.
The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.
...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.