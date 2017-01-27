В субботу, после выступления на турнире в американском Бостоне, Степанова сообщила, что не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя менее защищенной , находясь в Европе.

"Удивляет, что человек нагадил, убежал и теперь говорит о том, что его должны были иначе воспринять: я считаю, что ей навязывают такое мнение. В России она родилась, выросла, добилась определенных успехов, а теперь из-за угла обвиняет людей, не имея веских доказательств. Ладно, если она говорит про себя, но зачем обвинять других, не обладая точной информацией? И при этом говорить, что ее жизнь в опасности", - сказал Сильнов.

В декабре 2014 года российская спортсменка, а впоследствии информатор WADA Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг", сообщает newsru.com.

В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.