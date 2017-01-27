Победитель Australian Open 2017 Федерер попал в десятку лучших теннисистов рейтинга ATP

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде американка Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Федерер победил Надаля в финальном матче Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии "Большого шлема" Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде.

Фото: Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

Серена Уильямс в седьмой раз победила в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает "Би-би-си".

Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде

Американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люси Шафаржова одержали победу в парном разряде на Открытом чемпионатм Австралии.

Роджер Федерер вышел в финал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер стал финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, одолев в полуфинальном дерби первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема своего соотечественника Станисласа Вавринку.

Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс

Американки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Сестры Уильямс могут встретиться в финале Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

36-летняя Винус Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Россиянке Анастасии Павлюченковой не удалось пробиться в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Видео: во время матча Australian Open произошло нечто невероятное

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), исправил болельщика во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Андреасом Сеппи.

Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой

Комментатор американского телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Yahoo News.