Победитель Australian Open 2017 Федерер попал в десятку лучших теннисистов рейтинга ATP

29 января Федерер в финальном поединке мужского одиночного разряда Australian Open одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Надаль переместился с девятой позиции рейтинга на шестую, отмечает gazeta.ru.
Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, уступивший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции рейтинга, опубликованного на официальном сайте ATP, опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.
Рейтинг ATP, версия от 30 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11 540 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825;
3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695;
4 (3). Милош Раонич (Канада) — 4930;
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830;
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385;
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505;
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445;
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.