Какие изменения произойдут на рынке труда Эстонии?

Если сравнивать потребности в рабочей силе и предложения по обучению, согласно оценке принимавших участие в исследовании OSKA экспертов, сейчас в Эстонии проходят обучение слишком много социальных работников и бухгалтеров, сообщает Äripäev.

Также нет сбалансированности между количеством предлагаемых курсов и работы в областях машиностроения и металлообрабатывающей промышленности. По словам экспертов, здесь основные проблемы связаны с навыками работников и отъездом выпускников за границу.

Предложения для обучения в областях коммуникации и инфотехнологий, а также лесной и деревообрабатывающей промышленности недостаточны.

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