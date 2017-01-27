Невероятно! Всего за три дня на строительство дома в Ласнамяэ было собрано 1,5 млн евро!

«Проект VEGA можно заранее считать удавшимся, поскольку в данном случае совпали многие обстоятельства, которые способствуют успеху», - сказал член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд. - У людей много свободных денег, и они стремятся заставить их расти. Поскольку процентные ставки по вкладам в банках ниже даже уровня инфляции, то в качестве основной альтернативы рассматривают сильный сектор недвижимости, в котором показатели роста и производительности выглядят лучше всего».

«В самом крупном районе Таллинна явно не хватает квартир», - отметил Роберт Лауд. - Местное население продемонстрировало очень большой интерес к появлению здесь качественной жилплощади по разумной цене – 300 квартирами в проекте VEGA интересуются свыше 1000 человек», - добавил Лауд.

За три дня в проект, обещающий производительность на уровне 15,33%, внесли вклад свыше 1100 инвесторов из 26 стран. «Проект VEGA предлагает нашим инвесторам хорошую возможность вложить деньги наравне с профессиональными девелоперами», - заявил руководитель Crowdestate Лойт Линнупыльд.

«Мы уверены, что здание бывшей Морской академии превратится в один из лучших квартирных домов в Таллинне», - добавил он.

«В нынешней ситуации с низкими процентными ставками найти проект с хорошей производительностью и разумным уровнем риска довольно сложно, однако в случае с проектом VEGA эти два фактора сбалансированы, - рассказал Лойт Линнупыльд. - Новый крупнейший проект по развитию недвижимости одновременно стал крупнейшим в Эстонии проектом коллективного финансирования как по объему привлеченного капитала, так и по числу участвующих инвесторов».

Финансирование проекта VEGA – это для инвесторов Crowdestate уже седьмой по счету проект с Endover Kinnisvara. Из профинансированных ранее проектов два были завершены по плану, а окончание третьего намечено на конец февраля.

«Так же, как и в случае с предыдущими проектами Endover, в пользу VEGA говорит наличие опытной команды, привлекательной процентной ставки, ценовой политики, способствующей быстрым продажам, и интерес свыше 1000 человек, которые зарегистрировали свое желание приобрести квартиру», - добавил Линнупыльд.

О проекте VEGA:

Адрес: Мустакиви теэ 25, Таллинн

Размер грунта: 16 816 квадратных метров

Нетто-площадь квартир: 16 473 квадратных метров

Число квартир: 297

Запланированный срок сдачи: декабрь 2017

Проектировщик и архитектор: Янар Бленер, APEX Arhitektibüroo

Девелопер: Vega Residents OÜ

Уровень цен: 1 340 - 2 200 евро/квадратный метр

О сборе средств на Crowdestate:

Финансовая цель: 1 500 000 евро

Число инвесторов: примерно 1100

Класс имущества: жилой

Вид инвестиций: развитие

Тип капитала: невозвратный заем

Период инвестиций: 30 месяцев

Ожидаемая производительность: 15,33%

Класс рисков: B2

Финальный срок: 31.01.2017

Crowdestate – это платформа инвестиций в недвижимость, которая предоставляет возможности для инвестиции в тщательно отобранные проекты по недвижимости и делает их доступными для всех желающих.