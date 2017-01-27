Какие призовые получают участники Всемирных экстремальных игр?

По некоторым данным, призовой фонд Всемирных экстремальных игр может составлять три миллиона долларов.

В то же время неизвестно, какая сумма полагается победителю каждой категории. Американские СМИ пишут, что награды как для мужчин, так и женщин не отличаются.

Если говорить о цифрах, то периодически встречаются упоминания о том, что спортсмены могут получать за победу от 25 000 до 50 000 долларов.

Участие в Играх, а также занятые призовые места позволяют заключить спортсмену выгодные спонсорские соглашения.

Как и другие спортсмены, Сильдару признала, что не хочет комментировать данную тему.