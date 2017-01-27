Inbank и Coop Eesti покупают Eesti Krediidipank

Сделка осуществляется в два этапа: 30 января Inbank купит 9,9995% акций Eesti Krediidipank, после чего Coop Pank купит аффилированные предприятия Inbank - Coop Finants AS и Krediidipank Finants AS, а также увеличит свой акционерный капитал, в результате чего доля участия Inbank в новом банке увеличится примерно до 25%, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Inbank.

Coop Eesti в рамках сделки приобрела 59,7% акций Eesti Krediidipank, который продолжит работу под нынешним названием до осени 2017 года, после чего банк будет называться Coop Pank.

До настоящего времени 59,7% акций Krediidipank принадлежали российскому финансовому концерну ВТБ, который в ноябре сообщил о намерении продать свою долю в эстонском банке.