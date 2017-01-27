Financial Times вспоминает историю живущей в Берлине девочки из русскоязычной семьи, которая в прошлом январе оказалась в центре международного скандала.

13-летняя Лиза Ф. из семьи русских иммигрантов заявила, что ее похитили и изнасиловали мигранты, но немецкая полиция не нашла признаков ни того, ни другого.

То, что признаков преступления не было обнаружено, не помешало главным российским СМИ, связав свои сюжеты с историей девочки, выпустить серию репортажей о засилии мигрантов в Германии и о совершаемых ими сексуальных преступлениях. Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил следователей в нежелании расследовать политически важное дело.

Сегодня в Берлине волнуются, что подобные методы - в частности, распространение фальшивых новостей - Кремль может использовать для того, чтобы попытаться повлиять на исход грядущих парламентских выборов в Германии.

Россия располагает способами повлиять на обстановку в Германии, например, через созданные после распада СССР совместные организации, которые раньше рассматривались как способ привить России западные ценности, а сегодня все чаще - как каналы российского влияния на Германию, пишет FT.

Однако на фоне действий Кремля на Украине и в Сирии немецкие элиты, раньше вполне дружелюбно относившиеся к России, сегодня не торопятся восстанавливать отношения. Именно поэтому Кремлю было бы выгоднее воспользоваться массовыми каналами, ориентированными на простых людей - интернетом и СМИ, считает издание.

Кроме того, Россия может прибегнуть к хакерским атакам, предполагает Financial Times. В 2015 году группа хакеров, известная как APT 28, которую эксперты считают связанной с российскими спецслужбами, уже атаковала серверы Бундестага и похитила данные. Кремль отрицал свою связь с группировкой, однако источники газеты в немецких спецслужбах говорят, что связь "очень вероятна".

"Боязнь потенциальных последствий хакерской атаки влияет на каждого в Бундестаге", - пишет газета.