В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли шесть человек

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом против мусульман.

В заявлении полиции также говорится об аресте двух подозреваемых; их мотивы выясняются.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о том, что нападавших было трое.

В мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция ранее сообщила в Twitter, что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы.

На странице культурного центра в Facebook велась прямая трансляция происходящего снаружи здания, на которой видны полицейские автомобили и кареты скорой помощи.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с «квебекским именем», у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

«Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал в Twitter Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку «варварским насилием» и выразил солидарность семьям погибших.

В прошлом июне неизвестные оставили у подножия мечети на улице Сент-Фуа голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской: «Приятного аппетита». Коран запрещает мусульманам есть свинину.