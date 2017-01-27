Роналду оскорбил болельщиков «Реала» во время матча чемпионата Испании

В одном из эпизодов игры португалец потерял мяч, после чего его начали освистывать фанаты сливочных. В ответ на это форвард отпустил реплику на испанском языке, которую на русский можно перевести как «сукины дети».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 30 января, в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Роналду стал автором второго гола, а также ассистировал Матео Ковачичу во время первого взятия ворот. Окончательный счет установил Альваро Мората, пишет sports.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний Роналду провел за «Реал» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.