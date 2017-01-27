Автомобиль BMW на скорости врезался в уличный фонарь

Пьяная компания попала в ДТП, один человек погиб

Сегодня ночью в 1.10 в волости Винни в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП. Четверо мужчин, находившихся в машине Peugeot, были пьяны. Один из них погиб на месте происшествия, еще одного доставили в больницу, передает Идаская префектура.