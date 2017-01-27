Автомобиль BMW на скорости врезался в уличный фонарь

В ДТП никто не пострадал.
Пожилой водитель сказал, что торопился к глазному врачу в десяти часам, поэтому скорость была сильно превышена.
Сегодня утром машина BMW недалеко от Раквере, на окружной дороге Рягавере врезалась в уличный фонарь, сообщает Virumaa Teataja.
В ДТП никто не пострадал.
Пожилой водитель сказал, что торопился к глазному врачу в десяти часам, поэтому скорость была сильно превышена.
Добавлен комментарий полиции!
Водитель торопился к глазному врачу
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