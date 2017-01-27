Скончался легендарный эстонский кинокритик

Руус изучал экономику в Тартуском университете, но экономистом так и не стал. Судьба привела его в журналистику.

С 1961 по 1966 год он работал на Эстонском радио редактором молодежных и развлекательных передач, с 1966 по 1973 год - на киностудии «Таллинфильм» редактором документальных фильмов, с 1979 по 1981 год - там же редактором анимационных фильмов. С 1973 по 1978 год он был редактором, руководителем отдела сценариев на студии «Эстонский телефильм». Свет увидели более 80 фильмов, которые он редактировал.

Помимо редакторской работы, Руус стал все чаще писать. С 1978 по 1979 год он работал в журнале «Серп и молот», в 1981 году был привлечен к работе в новоучрежденном журнале «Театр. Музыка. Кино». Долгое время трудился в газете Eesti Ekspress.